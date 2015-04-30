На базе боевиков в Донецке произошел взрыв - СМИ

Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что взрыв произошел недалеко от террикона шахта "Восточная" в Пролетарском районе Донецка.

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По сообщениям дончан, в районе шахты находится батарея тяжелой артиллерии боевиков, после взрыва над шахтой поднялся "гриб" черного дыма, отмечает издание.

Напомним 18 марта СМИ сообщали, что в Донецке прозвучал мощный взрыв.