На базе боевиков в Донецке произошел взрыв - СМИ
21:04, 30 апреля 2015Война
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В Пролетарском районе Донецка, недалеко от террикона шахты "Восточная", произошел сильный взрыв.
После взрыва над шахтой поднялся "гриб" черного дыма / 62.ua
Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на местных жителей.
Сообщается, что взрыв произошел недалеко от террикона шахта "Восточная" в Пролетарском районе Донецка.
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По сообщениям дончан, в районе шахты находится батарея тяжелой артиллерии боевиков, после взрыва над шахтой поднялся "гриб" черного дыма, отмечает издание.
Напомним 18 марта СМИ сообщали, что в Донецке прозвучал мощный взрыв.
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