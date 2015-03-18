В Донецке прозвучал мощный взрыв - СМИ

11:50, 18 марта 2015
Война
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В Донецке в среду, 18 марта, около 11.00 жители многих районов города слышали сильный взрыв неизвестного происхождения.

REUTERS

Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на пользователей соцсетей.

Как отмечают в издании, по звуку не похоже, что этот снаряд прилетел со стороны. Скорее всего, взорвалось неизвестное устройство, которое находился в городе.

Кроме этого, согласно сообщению, взрыв был слышен и в Макеевке.

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По словам местных жителей, взрыв произошел в микрорайоне Текстильщик, возле Петровского моста. Утверждают, также что повреждена многоэтажка и загорелись дачи.

Кроме этого, дончане пишут, что на пл. Бакинских комиссаров идет какое-то движение боевиков.

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