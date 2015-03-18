В Донецке прозвучал мощный взрыв - СМИ

Об этом сообщает 62.ua со ссылкой на пользователей соцсетей.

Как отмечают в издании, по звуку не похоже, что этот снаряд прилетел со стороны. Скорее всего, взорвалось неизвестное устройство, которое находился в городе.

Кроме этого, согласно сообщению, взрыв был слышен и в Макеевке.

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По словам местных жителей, взрыв произошел в микрорайоне Текстильщик, возле Петровского моста. Утверждают, также что повреждена многоэтажка и загорелись дачи.

Кроме этого, дончане пишут, что на пл. Бакинских комиссаров идет какое-то движение боевиков.

#Донецк ФБ: на Бакинских очень много вооруженных людей. С разными видами оружия... и вверх по Богдана до моста. стоят везде. 10:39 — Оккупанты - домой! (@Serzzze) 18 Березень 2015