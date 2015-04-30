Жителям Луганской области запретили ходить на охоту и пикники

"Руководитель областной военно-гражданской администрации подписал распоряжение о запрете на территории области охоты, сбора дров или выхода на пикники", - сообщает пресс-служба Геннадия Москаля, передает ZN.UA.

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По словам Геннадия Москаля, многие жители не обращают внимания на предупреждения администрации об опасности выходить в лесополосы и на берега водоемов вдоль линии разграничения, хотя эти участки могут быть заминированы. "Вчера в первой половине дня 38-летний житель Луганска, выйдя в лесополосу, недалеко от блокпоста украинских силовиков, зацепил растяжку с гранатой, которая взорвалась. В результате мужчина получил тяжелые осколочные ранения ног и груди. Сейчас он находится в больнице, за жизнь раненого борются медики", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Геннадий Москаль запретил продажу алкоголя военным в 9 из 12 районов Луганской области, граничащих с Россией и оккупированными территориями, а также в трех городах областного подчинения: в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.