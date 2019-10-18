Маневры армии России и угрозы отслеживают из космоса - глава МИД Украины

За масштабными военными учениями армии России на предмет возможных угроз следит не только Украина, но и ее партнеры из НАТО и ЕС.

Украина следит за масштабными военными учениями российской армии.

Об этом 18 октября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Гордон".

Член депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко задал министру вопрос, не существует ли военной угрозы со стороны РФ в контексте масштабных военных маневров России на границе с Беларусью. Пристайко сказал: "Мы наблюдаем за всем, что происходит".

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"Не только мы, но и наши партнеры по НАТО и ЕС. Ведется четкая работа. Ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры", – рассказал он.

Пристайко подчеркнул, что в частности отслеживается, сколько баз из построенных для военных учений, сколько солдат и техники остается, как подключаются МЧС РФ и железнодорожные военные подразделения, а также МВД РФ, куда и насколько оперативно перемещаются силы и создает ли это угрозу для Украины и на каких участках.

"Это все не остается без нашего анализа", – подчеркнул министр.

Напомним, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.