Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один украинский военный получил ранение

Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

В течение минувших суток, 9 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое ранение.

Читайте также"В самое яблочко": ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов под Горловкой - волонтер

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ранее глава Amnesty International Украина Оксана Покальчук подчеркнула, что отказ Москвы от ратификации Римского устава не сможет остановить Международный уголовный суд от преследования высших звеньев военного командования РФ, если он найдет достаточно доказательств того, что отдавались преступные приказы во время агрессии в Украине.