Противник провел с полуночи 21 обстрел украинских войск - пресс-центр АТО

Противник не прекращал вооруженные провокации, в общем проведя 21 обстрел позиций украинских войск, в основном - из стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

На Луганщине в районе населенных пунктов Донецкий и Желтое произошли боевые столкновения. Украинские военнослужащие дали достойный отпор врагу.

За указанный период бандформирования выпустили 19 мин по нашим позициям в районе населенного пункта Сокольники на Луганщине, в том числе, 4 раза - из минометов калибра 120 миллиметров. Около 7-ми утра украинские позиции также были обстреляны из танка.

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Вблизи населенного пункта Сизое противник применил противотанковый ракетный комплекс.

На Донетчине враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия в районе Красногоровки, дважды - в районе Опросного и Широкиного. Кроме того, вблизи Песков преступники дважды применили по позициям украинских войск минометы, а в районе Авдеевки - зенитную установку.

Обстрелов населенных пунктов на контролируемой Украиной территории не произошло.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что, согласно информации пресс-центра АТО, боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных.