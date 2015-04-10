Боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Вдоль линии разграничения противник не прекращал вооруженные провокации и провел 18 обстрелов позиций наших войск, в основном - из минометов.

В Донецкой области враг обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт украинских войск в районе Опытного. Преступники применяли стрелковое оружие, автоматические гранатометы и минометы в районе населенных пунктов Пески, Гранитное, Майорск и Широкино. Неподалеку Березового зафиксирован огонь из боевой машины пехоты.

В районе населенных пунктов Гранитное и Майорск противник пять раз применил минометы калибра 120 миллиметров, чем грубо нарушил Минские договоренности.

Кроме того, с 12.20 до 12.25 враг подверг обстрелу из 120-миллиметровых минометов мирных жителей в населенном пункте Пески.

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В Луганской области в первой половине дня российско-террористические войска обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, минометов, боевой машины пехоты и зенитной установки в районе населенного пункта Крымское, а вечером здесь произошло боевое столкновение. Украинские военнослужащие дали достойный отпор врагу и заставили его отступить.

Также в указанный период украинские войска трижды фиксировали разведывательные полеты вражеских беспилотников. В Луганской области в 10.58 один из таких беспилотников был уничтожен.