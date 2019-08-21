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Перемирие на Донбассе: за день 4 обстрела со стороны боевиков

19:35, 21 августа 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечернем сведении.

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Отмечается, что враг обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил обстрелы: неподалеку Новомихайловки из направления Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного по направлению Уживки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а также дважды неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 20 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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Теги: #война на Донбассе#ООС