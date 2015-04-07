С прошлой пятницы в Украину въехали три колонны танков и БТР из России

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Через КПП «Изварино» в направлении на Луганск - 12 танков Т-72, через КПП «Дмитровка» - 10 БТРов и 10 БМД, опять же через Дмитровку в направлении на Степановку (Шахтерского района Донецкой области) - 20 БМД и 25 грузовых автомобилей «КамАЗ» с личным составом», - сказал Федичев.

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По его словам, одна из частных швейных мастерских Новоазовска Донецкой области, территория подконтрольная «ДНР», также получила заказ на пошив шевронов группировки на форму кадровых российских военных.