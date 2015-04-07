С прошлой пятницы в Украину въехали три колонны танков и БТР из России
21:28, 07 апреля 2015Война
6994
Заместитель командующего штаба АТО Владимир Федичев заявляет, что в течение 3-6 апреля на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса въехали три колонны военной техники из России.
Reuters
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Через КПП «Изварино» в направлении на Луганск - 12 танков Т-72, через КПП «Дмитровка» - 10 БТРов и 10 БМД, опять же через Дмитровку в направлении на Степановку (Шахтерского района Донецкой области) - 20 БМД и 25 грузовых автомобилей «КамАЗ» с личным составом», - сказал Федичев.
Читайте такжеМИД требует от России не заниматься контрабандой под видом доставки "гуманитарки"
По его словам, одна из частных швейных мастерских Новоазовска Донецкой области, территория подконтрольная «ДНР», также получила заказ на пошив шевронов группировки на форму кадровых российских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter