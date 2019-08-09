На Донбассе действуют подразделения наемников РФ для ликвидации лиц, мешающих преступной деятельности оккупантов - разведка

Эти подразделения комплектуются преимущественно гражданами России.

На оккупированной части Донецкой и Луганской областей продолжают действовать подразделения наемников, которые подчиняются офицерам ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и занимаются ликвидацией лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

"На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах", - сообщил он.

По его словам, руководство ими осуществляется офицерами ГРУ Генштаба ВС РФ.

"Основу деятельности указанных вооруженных формирований составляют: проведение диверсий, подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 армейских корпусов оккупантов, усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск, то есть кадровых офицеров Вооруженных сил РФ, а также ликвидация лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупационных администраций", - уточнил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе отрабатывают наступательные действия.