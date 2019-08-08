Боевики на Донбассе отрабатывают наступательные действия - разведка

5 августа на Донбассе начались обучения ротних тактических групп российских оккупационных войск.

Оккупационные войска на Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки наступательных действий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

По его информации, около часа ночи зафиксировано ведение оккупантами огня из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 6.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного.

После 9.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет», - сказал Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня. Несмотря на это, обстрелы украинских позиций боевиками продолжаются.