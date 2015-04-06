"Моторола" заявил, что расстрелял 15 украинских военнопленных

Об этом он сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию от том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького.

"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев. Хочу убиваю, хочу - нет", - заявил он.

В издании допустили, что эти предполагаемые преступления скорее всего не будут считаться преступлениями против человечности, и их будет трудно рассматривать в Международном уголовном суде.

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Кроме того, со ссылкой на следователя, издание также сообщило, что это заявление вовлечено как часть большого дела опреступлениях против человечности. Убийство Брановицького также является частью этого дела.

Отмечается, что такое заявление может рассматриваться как свидетельство военных преступлений в суде в случае подтверждения подлинности записи.

Ранее ряд СМИ сообщал, что "Моторола" публично застрелил защитника донецкого аэропорта бойца 90-го спецбатальона 95-й аэромобильной бригады Игоря Брановицького, тело которого было найдено недавно с признаками пыток.

Осторожно. На записи присутствует ненормативная лексика.