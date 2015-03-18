СБУ собрала три тома свидетельств о совершенных террористами преступлениях против человечности

СБУ уже передала Генпрокуратуре три тома материалов таких дел, сообщил глава следственного управления СБУ Василий Вовк, которого цитирует Украинская правда.

В частности, по его словам, СБУ проверяет информацию о проведении террористами медицинских экспериментов над заложниками.

Информация об экспериментах базируется на показаниях освобожденных заложников и зафиксирована в уголовных процессах.

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"У нас есть данные, что террористы издеваются над заложниками таким способом, что фашисты с концлагерями отдыхают. Террорист по кличке Батон проводит медицинские эксперименты над людьми с хирургическим вмешательством", - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что есть информация о том, что боевик Моторола застрелил нескольких украинских военных.

"У нас есть подтвержденные данные о том что Моторола собственноручно расстрелял несколько наших военных только за то, что они были танкистами и артиллеристами, и на них была украинская военная форма", - сообщил Вовк.