Боевики возле Мариуполя обзавелись противотанковыми ракетными комплексами – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook..

«В основном ПТРК типа «Фагот», а так же СПГ-9 «Копье». Большая часть этих средств перемещается транспортом и группируется в специальные ПТ-огневые группы. На участке от Павлополя до Широкино отмечается действие как минимум 4-х таких групп», - пишет Тымчук.

По информации ИС, в течении прошедших суток зафиксировано перемещение из России в оккупированные районы Донбасса порядка 28 транспортных единиц автомобильной техники, еще 8 единиц отмечены как специальная техника и оборудование. Большая часть перемещалась «северным» маршрутом - через Алчевск, Дебальцево, Енакиево.

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«Кроме того, отмечается переброска через Стаханов и Алчевск инженерной (строительной) техники на передовые позиции боевиков в районе Бахмутской трассы», - сообщает Тымчук.

В то же время, на подъездные пути станции Дебальцево, где у боевиков оборудован временный пункт разгрузки, прибыл эшелон с товарными вагонами с боеприпасами, частично с продовольствием и снаряжением.