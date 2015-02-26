На трассе "Бахмутка" за сутки зафиксированы перестрелки

Как говорится в сообщении пресс-службы главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, по состоянию на сегодняшнее утро нет связи с двумя населенными пунктами, где традиционно идут обстрелы, - это Новотошковка вблизи 29-го блокпоста на "Бахмутке" и Троицкое Попаснянского района недалеко от Дебальцево. В обоих селах дислоцируются украинские военные, однако были ли там обстрелы за вчерашний вечер и минувшую ночь, пока неизвестно.

Также сказано, что прошлой ночью впервые за длительный промежуток время не обстреливали Попасную. Здесь продолжается восстановление поврежденных боевыми действиями коммуникаций: в микрорайон ВРЗ подали воду, свет и газ есть практически во всем городе за исключением нескольких улиц.

Не было обстрелов также в Станице Луганской, Трехизбенке, Горном, Золотом, Счастье, Нижнем и Светличном. Однако в окрестностях Золотого и Светличного раздавались взрывы.

Кроме того, на "Бахмутке" вблизи пос. Крымское в течение вчерашнего дня и минувшей ночью периодически вспыхивали перестрелки с использованием автоматического оружия и гранатометов. Информации о разрушениях или пострадавших людей нет.

Читайте такжеСегодня утром боевики дважды обстреляли Попасную - МоскальБлагодаря боевому затишью удалось восстановить ряд систем жизнеобеспечения в Станице Луганской. Весь центр пгт уже со светом, сегодня электроэнергию включат еще на нескольких улицах. Вчера в отдельные микрорайоны начали подавать воду, идет ремонт центральной системы отопления.