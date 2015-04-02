Очередной российский "конвой" достиг границы с Украиной

"Одна колонна прибыла на пограничный пункт пропуска "Донецк", вторая — на Матвеев Курган, где началось таможенное оформление грузов", — рассказали в центре, пишет РИА Новости.

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Сообщается, что на пункте пропуска "Донецк" за таможенным оформлением наблюдают представители миссии ОБСЕ.

"После завершения всех пограничных процедур колонны продолжат движение: одна — в Донецк, вторая — в Луганск", — сообщили в НЦУКС.