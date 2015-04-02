Очередной российский "конвой" достиг границы с Украиной
07:54, 02 апреля 2015Политика
2490
Колонны МЧС России достигли государственной границы Украины, сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС (НЦУКС).
REUTERS
"Одна колонна прибыла на пограничный пункт пропуска "Донецк", вторая — на Матвеев Курган, где началось таможенное оформление грузов", — рассказали в центре, пишет РИА Новости.
Читайте такжеБоевики "ЛНР" заявили о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" РФ
Сообщается, что на пункте пропуска "Донецк" за таможенным оформлением наблюдают представители миссии ОБСЕ.
"После завершения всех пограничных процедур колонны продолжат движение: одна — в Донецк, вторая — в Луганск", — сообщили в НЦУКС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter