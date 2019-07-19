На Донбассе из-за обстрела боевиков погибли двое военных и мирный житель — ООС

Оба военных попали под обстрел во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа

В пятницу, 19 июля в результате обстрела боевиков на Донбассе погибло двое военнослужащих ВСУ и один мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Одного из военнослужащих эвакуировали с места обстрела. Получивши домедицинскую помощь он был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

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Другой военнослужащий, получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте.

Кроме того, боевики обстреляли из гранатомета Красногоровку в Донецкой области, смертельные осколочные ранения получил местный житель.

По информации ООС, 60-летний мужчина в момент, когда попала граната, находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно в больницу в город Курахово, однако от полученных многочисленных осколочных ранений скончался.