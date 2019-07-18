Участники ТКГ в Минске дискутировали по поводу реализации «формулы Штайнмайера» - Безсмертный

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный сообщил, что участники подгруппы по политическим вопросам пытались обсудить подходы к началу конструктивного диалога.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что вчера на встрече в Минске участники подгруппы дискутировали по поводу реализации так называемой «формулы Штайнмайера».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Вчера в группе пытались обсудить подходы по тому, как начать конструктивный диалог, и вчера в основном «скрестили шпаги» вокруг проблемы «формулы Штайнмайера», - отметил он.

«Я сказал, что не против творческого развития и поиска ответов относительно того, когда вступает в действие закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, вводится он временно или на длительный период. Мы вчера подискутировали этот вопрос», - добавил Безсмертный.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что так называемая «формула Штайнмайера» предусматривает закрепление специального статуса Донбасса.

«Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступает. Для этой территории не будет никакого специального статуса», - отметил Райхель.

4 июля 2017 года Райхель заявил, что прекращение огня и отвод тяжелого вооружения в Донецкой и Луганской областях должны предшествовать выполнению следующих пунктов Минских соглашений, в том числе, проведению местных выборов, которые должны привести к началу особого порядка осуществления местного самоуправления на Донбассе.

18 июня 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «формула Штайнмайера» - это логика, каким образом будет применяться особый режим местного самоуправления.