Климкин о Донбассе: Россия стремится легитимизировать свой протекторат

Климкин рассказал о различиях видения "формулы Штайнмайера" между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об отличиях видения "формулы Штайнмайера" между Украиной и Россией, вокруг которой идут дискуссии в рамках переговоров "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом дипломат сообщил в эфире "5-го канала".

Читайте такжеВ Канаде предлагают передать Украине летальное оружие на 9,5 миллиона долларов

"Формула Штайнмайера - это логика, каким образом будет применяться особый режим местного самоуправления. Россия хочет просто формулу, и таким образом - это легитимизация того, что есть. И вообще вся логика России - это ничего не менять и просто легитимизировать свой протекторат", - подчеркнул Климкин.

"Лавров об этом четко сказал, когда мы говорили о миротворческой операции: ничего не меняем, все, кто там есть, должны остаться, идем дальше", - добавил дипломат.

"Наша логика, сначала - безопасность. Затем начинаем работать над нормальными выборами, как будут выглядеть местные выборы. И вот формула... давайте ее не воспринимать как математику, должна быть частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс", - отметил Климкин.

Он утверждает, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас и французская сторона "это поддерживают".

"А Россия это видит, как просто вырванный из контекста легитимизации (боевиков - УНИАН), и это на самом деле российская цель, и "нормандская встреча" свидетельствует, что Россия от этого никуда не ушла", - подытожил Климкин.

Как сообщал УНИАН, глава МИД также выразил надежду, что автокефальная церковь в Украине будет создана в обозримом будущем.