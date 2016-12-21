Немецкий посол сомневается в восстановлении Украиной контроля над границей с РФ до выборов на Донбассе

Об этом он сказал в интервью на Радио Свобода.

"Не согласовано, и вряд ли будет согласовано, что Украина восстанавливает контроль и только потом происходят выборы", - отметил Райхель.

В частности, дипломата попросили объяснить, каким образом он видит возможность проведения местных выборов на Донбассе до восстановления Украиной контроля над восточной частью своей границы.

"Я не могу полностью разъяснить это, потому что мы говорим о деле, по которому ведутся переговоры между Россией и Украиной в рамках "нормандского формата". Сейчас нет конечных ответов на вопросы. На эту тему дискутируют, и это я объяснял, что при определенных условиях - это важно - выборы могли бы состояться до того, как Украина полностью восстановит контроль над границей", - сказал Райхель.

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Также объясняя, каковы эти условия, он напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".

"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Потом ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступит. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - отметил Райхель.

Кроме того, дипломата попросили объяснить, не выглядит ли ситуация таким образом, что ОБСЕ поддерживает позицию России и террористов, а не Украины, чей суверенитет был нарушен, потому что именно Россия и пророссийские боевики говорят о том, что выборы на Донбассе нужно проводить до восстановления контроля Украины над своей границей.

"Нет. Думаю, что нужно разделять две вещи: относительно суверенитета мы очень четко дали понять, что наша позиция: и Крым, и Донецкая, и Луганская области - это территория Украины. Никто это не ставит под сомнение. Но мы здесь не в суде. Речь не о том, кто прав, а кто нет. Продолжаются переговоры. Мы пытаемся найти решение и достичь согласия относительно механизма, благодаря которому ситуацию можно будет вернуть в рамки международного законодательства, а именно восстановление Украиной контроля над всей ее территорией", - отметил Райхель.

При этом, говоря о путях достижения этой цели, посол сказал, что этот вопрос обсуждается постоянно. Также речь идет о последовательности шагов, о которых также идет дискуссия.

Как сообщал УНИАН, пока разрешения кризиса в Донбассе нет, потому что Россия довольна текущей ситуацией, поскольку это ослабляет Украину. Об этом рассказал глава программы для Восточной Европы, России и Центральной Азии в Германском совете внешней политики Штефан Майстер.

"Кажется, и Западу выгодно заморозить этот конфликт, что, по моему мнению, не является положительным решением, ведь тогда Украина постоянно будет иметь" серую зону "на своей территории", - считает он.

Также эксперт убежден, что нужно разделить некоторые острые вопросы с Россией от переговоров в Минском формате и попытаться достичь успехов в других сферах, которые тоже могут повлиять на ситуацию в Донбассе.