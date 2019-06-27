При обстреле Авдеевки оккупанты повредили два жилых дома - Генпрокуратура

Обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 120 мм из поселка Минерального (временно оккупированная территория).

Российские оккупанты при обстреле Авдеевки повредили два жилых дома.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

26 июня российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, осуществили с временно оккупированной территории Донецкой области прицельный обстрел Авдеевки.

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«На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Прокуроры указанного управления, четко соблюдая нормы процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения агрессором и оккупационной администрацией законов и обычаев войны», - говорится в сообщении.

Вследствие артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома, а также хозяйственные постройки и приусадебные участки.

Обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 120 мм из поселка Минерального, Ясиноватского района Донецкой области (временно оккупированная территория).

Доказательства нарушения требований международного права РФ и координированными ею оккупантами будут переданы в Международный уголовный суд.