На Донбассе с начала года погибли семеро гражданских лиц, еще 50 были ранены - ОБСЕ

В июне за две недели на линии разграничения зафиксировано 14,7 тыс. нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе с начала года погибли семеро гражданских лиц, еще 50 были ранены. Об этом говорится в двухнедельном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Читайте такжеРФ разместила на оккупированных территориях и возле границы 82 тысячи "активных" военных – Генштаб ВСУ

"В период с 3 по 16 июня миссия подтвердила информацию об одном погибшем и шестнадцати раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 57 человек: 7 погибших и 50 раненых", - говорится в отчете.

Также сказано, что СММ зафиксировала более 14 тыс. 700 нарушений режима прекращения огня (против почти 10 тыс. 650 за предыдущий двухнедельный период).

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 44 единицы вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий отвода (в частности 32 – в неподконтрольных правительству районах).