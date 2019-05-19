Сутки на Донбассе: четверо украинских военных получили ранения от вражеских обстрелов

Враг шесть раз применил запрещенное вооружение.

В течение минувших суток, 18 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг шесть раз применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, а также минометы калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

С начала текущих суток, 19 мая, враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих ОС нет. На каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Накануне сообщалось, что российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли из артиллерийских систем жилые дома в населенном пункте Золотое.