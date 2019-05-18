Боевики из артиллерийских систем обстреляли жилые дома на Донбассе

Оккупанты провели обстрел по населенному пункту Золотое.

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Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли из артиллерийских систем жилые дома в населенном пункте Золотое.

Об этом сообщают в пресс-службе ООС 18 мая.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстреливали насленный пункт утром 17 мая.

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"Установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ по направлению Первомайска осуществлен обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. В ходе проведения обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано, что по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне. Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, во время обстрела были повреждены и соседние дома, где было зафиксировано выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных зданиях, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

Представители мониторинговой группы зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 60 метров от автомобильного путепровода.

Напомним, недавно вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники прибегли к обстрелам жилых домов и школы населенного пункта Золотое-5.