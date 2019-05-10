На Донбассе ликвидирован российский наемник - командир снайперов (фото)

Уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском.

На Донбассе 7 мая был ликвидирован российский наемник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

Читайте такжеНа Донбассе погиб 33-летний боец "Айдара" (фото)

Об этом сообщают паблики российских террористов, на что обратил внимание блогер Necro Mancer.

Отмечается, что наемник "Лунь" был уничтожен, когда вывозил раненых, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.

Ликвидированный боевик внесен в черный список сайта "Миротворец". На момент ликвидации он занимал "должность" командира батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ.

Напомним, 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".