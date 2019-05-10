На Донбассе ликвидирован российский наемник - командир снайперов (фото)
На Донбассе 7 мая был ликвидирован российский наемник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев с позывным "Лунь".
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Об этом сообщают паблики российских террористов, на что обратил внимание блогер Necro Mancer.
Отмечается, что наемник "Лунь" был уничтожен, когда вывозил раненых, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.
Ликвидированный боевик внесен в черный список сайта "Миротворец". На момент ликвидации он занимал "должность" командира батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ.
Шабаев Евгений Сергеевич "Лунь" (Ростовская обл., 27/04/80) погиб 07/05/19 в р-не Докучаевска https://t.co/RpCL8Xshmw#груз200#5омсбр#1ак#роаpic.twitter.com/NAXYX1sdkG— Necro Mancer (@666_mancer) 9 мая 2019 г.
Напомним, 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".