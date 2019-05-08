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Вслед за отцом: на Донбассе ликвидирован боевик "Рокер" (фото)

10:09, 08 мая 2019
Война
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Террорист был ликвидирован 7 мая / фото twitter.com/666_mancer

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Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Сычев Александр Владимирович "Рокер" (Енакиево, 12/11/91) погиб 07/05/19 в районе Горловки", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик внесен в черный список "Миротворца". Его отец, Владимир Сычев, был ликвидирован в июле 2017 года.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.

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Теги: #Донбасс#боевики#ликвидация