Вслед за отцом: на Донбассе ликвидирован боевик "Рокер" (фото)

Боевик внесен в черный список "Миротворца".

7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".

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Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Сычев Александр Владимирович "Рокер" (Енакиево, 12/11/91) погиб 07/05/19 в районе Горловки", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик внесен в черный список "Миротворца". Его отец, Владимир Сычев, был ликвидирован в июле 2017 года.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.