Вслед за отцом: на Донбассе ликвидирован боевик "Рокер" (фото)
10:09, 08 мая 2019Война
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Боевик внесен в черный список "Миротворца".
Террорист был ликвидирован 7 мая / фото twitter.com/666_mancer
7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика Александра Сычева по кличке "Рокер".
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Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter. "Сычев Александр Владимирович "Рокер" (Енакиево, 12/11/91) погиб 07/05/19 в районе Горловки", - говорится в сообщении.
Известно, что боевик внесен в черный список "Миротворца". Его отец, Владимир Сычев, был ликвидирован в июле 2017 года.
Сычев Александр Владимирович "Рокер" (Енакиево, 12/11/91, https://t.co/xJnWVM1Mq1) погиб 07/05/19 в р-не Горловки #груз200#3омсбр#1ак#роаpic.twitter.com/OwNpNxIMGS— Necro Mancer (@666_mancer) May 7, 2019
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, враг усилил обстрелы на Донбассе - двое украинских военных погибли, трое ранены.
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