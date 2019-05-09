День победы на Донбассе: с начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим тишины

На Донбассе с начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов нет.

Как сообщается в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - около Чермалыка и из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты обстрелял позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.