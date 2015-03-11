За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, за минувшие сутки на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных 37 раз, в результате чего погиб один украинский военный, еще 5 ранены.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военнослужащих, погибших нет.