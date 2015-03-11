За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены
14:07, 11 марта 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, за минувшие сутки на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных 37 раз, в результате чего погиб один украинский военный, еще 5 ранены.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военнослужащих, погибших нет.
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