Президент: в донецком аэропорту остается украинская тяжелая техника

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью Первому национальному каналу. "К сожалению, пока что не допускаются представители ОБСЕ вместе со специальным координирующим центром, но каждый день мы делаем настойчивые усилия, чтобы отвести эти последние места", - сказал Петр Порошенко.

Читайте такжеУкраина продолжает отвод тяжелых вооружений

Ранее представитель штаба АТО Андрей Лысенко сообщил, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отведет технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений боевиками.

Ранее боевики заявляли, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, как этого требуют минские договоренности. Украинские военные это отрицают, заявляя, что боевики лишь имитируют отвод вооружения.