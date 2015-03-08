В штабе АТО заявляют о завершении четвертого этапа отвода тяжелого вооружения

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеСилы АТО отвели от линии столкновения «Ураганы»"Мы завершили отвод тяжелого вооружения от линии разграничения. В частности, отведены 100-миллиметровые пушки "Рапира" и "Рута", ракетные установки залпового огня "Град" и "Ураган"", - сказал Андрей Лысенко.

Он отметил, что все тяжелое вооружение отводится в определенные места под наблюдением за этим процессом наблюдателей ОБСЕ, журналистов.