В штабе АТО заявляют о завершении четвертого этапа отвода тяжелого вооружения
14:22, 08 марта 2015Война
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Украинская сторона в зоне проведения АТО завершила четвертый этап отвода от линии разграничения тяжелого вооружения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.
Читайте такжеСилы АТО отвели от линии столкновения «Ураганы»"Мы завершили отвод тяжелого вооружения от линии разграничения. В частности, отведены 100-миллиметровые пушки "Рапира" и "Рута", ракетные установки залпового огня "Град" и "Ураган"", - сказал Андрей Лысенко.
Он отметил, что все тяжелое вооружение отводится в определенные места под наблюдением за этим процессом наблюдателей ОБСЕ, журналистов.
Украина завершила отвод тяжелого оружия от линии соприкосновения
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