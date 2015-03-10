Боевики укрепляют вооружением и живой силой позиции на передовой

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Он отметил, что боевики сумели создать единую командную структуру так называемой "армии Новороссии".

Читайте также"Казаки" банды Дремова не хотят отдавать боевикам "ЛНР" Антрацит и Стаханов - штаб АТО

"Несмотря на разделение оккупированных территорий на "ДНР" и "ЛНР", их военные формирования на данный момент уже перестроены и имеют четкую структуру, в том числе в области оперативного и административного управления, строятся и действуют по единому плану и единому замыслу", - написал Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что по сути, в ходе "перемирия" военное руководство РФ провело переформатирование бандформирований "ЛНР" и "ДНР" и формирований переброшенных на Донбасс российских наемников в подчиняющуюся единой системе командования вполне боеспособную армию.

Кроме этого, как сообщил Дмитрий Тымчук, непосредственно "на передовой" боевики повышают уровень боеспособности с помощью доукомплектования боевой техникой и вооружением, личным составом. "Также осуществляется проведение комплекса боевой подготовки и накопление материально-технических ресурсов. На протяжении последней недели отмечается перемещение от 30 до 80 единиц боевой техники и автотранспорта в сутки - как с участка на участок, так и с территории РФ на оккупированную территорию Донбасса", - сообщил Дмитрий Тымчук.