В зоне АТО активизировались снайперские группы боевиков

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеБоевики создали ударную группировку под Горловкой - Информационное Сопротивление"К сожалению, мы отмечаем усиление действий снайперских групп. Именно этот парень, который в минувшие сутки погиб, он погиб от пули снайпера", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, с 00.00 часов сегодняшнего дня и до 8.00 боевики трижды обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, а всего за минувшие сутки было зафиксировано 28 обстрелов сил АТО.