В зоне АТО активизировались снайперские группы боевиков
14:01, 08 марта 2015Война
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В зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксирована активизация действий снайперских групп противника.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.
Читайте такжеБоевики создали ударную группировку под Горловкой - Информационное Сопротивление"К сожалению, мы отмечаем усиление действий снайперских групп. Именно этот парень, который в минувшие сутки погиб, он погиб от пули снайпера", - сказал Андрей Лысенко.
По его словам, с 00.00 часов сегодняшнего дня и до 8.00 боевики трижды обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, а всего за минувшие сутки было зафиксировано 28 обстрелов сил АТО.
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