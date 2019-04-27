В "Правом секторе" показали, как разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)

На видео запечатлено прямое попадание противотанковой управляемой ракеты в ДЗОТ боевиков.

Бойцы Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) разгромили укрепление пророссийских боевиков на Донбассе.

Видеокадры мощной атаки опубликовал командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло на своей странице в Facebook.

«Что делает 1 ОШР ДУК "Правый сектор" на передовой? Уничтожает врага. Прямое попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы) российских военных», - прокомментировал Коцюбайло.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.