В "Правом секторе" показали, как разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)
Бойцы Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) разгромили укрепление пророссийских боевиков на Донбассе.
Видеокадры мощной атаки опубликовал командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло на своей странице в Facebook.
«Что делает 1 ОШР ДУК "Правый сектор" на передовой? Уничтожает врага. Прямое попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы) российских военных», - прокомментировал Коцюбайло.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.