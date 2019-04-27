За сутки боевики 23 раза обстреляли позиции ООС, в ответ двое оккупантов уничтожены и четверо ранены

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили ранения.

26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Вражеские обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Пески, Опытное, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Широкино, Луганское, Крымское, Светлодарск и Станица Луганская.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четверо – ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что в результате обстрела боевиками Чермалыка пострадал местный житель.

От начала текущих суток враг обстрелял украинские позиции дважды: возле Новоселовки Второй и Широкино.