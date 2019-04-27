Украинские военные раскрасили танк в стиле пасхальной писанки (видео)

На видео показан процесс создания танка-писанки.

Украинские военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил разукрасили один из танков желтым и голубым цветами в стиле пасхальной писанки.

Соответствующее видео разместил в YouTube военнослужащий Глеб Бабич.

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"Такой писанки вы еще точно не видели! 10-я горно-штурмовая бригада приготовила вам подарок на Пасху", - написал Бабич.

На видео показан процесс создания танка-писанки, а также поздравление украинских воинов с праздником Воскресения Христово.

Как сообщал УНИАН, начиная с субботы, 27 апреля, правоохранители усилили меры противопожарной безопасности, безопасности на автодорогах, а также меры безопасности вблизи культовых сооружений на период праздников и поминальных дней.