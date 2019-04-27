На период празднования Пасхи спасатели будут работать в усиленном режиме - ГСЧС

Около 7 тысяч спасателей круглосуточно будут находиться на дежурстве.

На период празднования Пасхи подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«На период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля и до 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы», - говорится в сообщении

В ГСЧС добавили, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности, свечей и лампадок, во время богослужений, поэтому в этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

«В целом, до 9 часов утра 2 мая на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены», - сообщили в ведомстве.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС - 9 воздушных судов.