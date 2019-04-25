Жители оккупированного Донбасса требуют увеличения пропускной способности КПВВ и упрощения порядка пересечения

Кроме того, их беспокоит низкий уровень доступности транспортного сообщения с городами на подконтрольной территории.

Жители оккупированного Донбасса требуют увеличения пропускной способности контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и упрощения порядка пересечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, и представленные на пресс-конференции в Киеве.

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Как отметил аналитик Фонда, руководитель Центра исследований проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский, основными причинами, которые заставляют пересекать линию разграничения, респонденты назвали необходимость посещать родственников и друзей (47%), оформлять документы (47%), получать пенсию и выплаты (45%), приобретать необходимые товары (37%).

"Основными требованиями к работе КПВВ со стороны респондентов являются: большая пропускная способность КПВВ (58%), упрощение порядка пересечения (57%), обеспечение безопасности (31%), большая доступность транспортного сообщения с городами на подконтрольной территории (25%), создание условий для комфортного ожидания в холодное/жаркое время года (20%)", - добавил он.

*** Опрос проводился с 4 по 23 марта среди 800 респондентов на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях - «Гнутово», «Новотроицкое», «Майорск», «Станица Луганская».