С завтрашнего дня все КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы
21:44, 28 февраля 2019Война
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Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
с 1 марта 2019 года КПВВ переходят на график весеннего периода», говорится в сообщении / фото facebook.com/pressjfo.news
Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил завтра, 1 марта, переходят на весенний график работы.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
«Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», говорится в сообщении.
Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
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