С завтрашнего дня все КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил завтра, 1 марта, переходят на весенний график работы. Читайте такжеСитуация в пунктах пропуска на Донбассе: в очередях скопилось более 350 авто Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. «Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», говорится в сообщении. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

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