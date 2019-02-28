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С завтрашнего дня все КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы

21:44, 28 февраля 2019
Война
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с 1 марта 2019 года КПВВ переходят на график весеннего периода», говорится в сообщении / фото facebook.com/pressjfo.news

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», говорится в сообщении.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

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Теги: #КПВВ