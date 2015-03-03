Боевики "ЛНР" вытеснили "казаков" из Антрацита и Красного Луча - Лысенко
14:26, 03 марта 2015Война
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Боевики, которые подчиняются руководителю бандформирования "ЛНР" Игорю Плотницкому, вытеснили из городов Красный Луч и Антрацит членов незаконного вооруженного формирования «Всевеликое войско донское» под руководством атамана Козицина.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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