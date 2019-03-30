Ситуация на Донбассе обострилась: один украинский боец погиб, еще четверо ранены

Боевики совершили 19 обстрелов по позициям ВСУ, 16 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По сравнению с предыдущими сутками, 29 марта ситуация в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. В течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

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В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще четверо бойцов ранены, сообщили в штабе ООС.

"Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Верхнеторецкое, Павлополь, Троицкое, Новоалександровка, Крымское, Попасная, Зайцево, Золотое-4 и хутора Вольный.

В ответ на обстрелы украинские войска уничтожили четырех оккупантов и ранили шестерых боевиков. Также бойцы ООС уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.