Оккупанты утром ударили из запрещенного оружия возле "Золотого-4", где планируют открыть КПВВ

При обстреле российско-оккупационные войска применяли оружие запрещенных калибров.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил из оружия запрещенных калибров, потерь среди украинских военных нет.

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Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, в 7.20 российско-оккупационные войска открыли огонь из миномета 82-го калибра в сторону защитников н.п. Золотое-4, потратив четыре боеприпаса.

При этом, добавил он, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Мотузяник отметил, что сейчас ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем украинских военных.

Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет.

Отметим, что у н.п. Золотое планируется открытие контрольно-пропускного пункта въезда-выезда.