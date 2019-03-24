Сутки на Донбассе: ВСУ ликвидировали пятерых оккупантов

Потерь среди украинских военных удалось избежать.

В течение минувших суток, 23 марта, оккупационные подразделения боевиков на Востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили один обстрел позиций ВСУ из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта. С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в пятницу, 22 марта, погиб 19-летний солдат Артур Бурлака из Ивано-Франковска.