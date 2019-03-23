Украина готова открыть КПВВ "Золотое", оккупанты отказались гарантировать безопасность работы пункта

Открытие контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое» запланировано на завтра, 24 марта.

Пограничники готовы начать пропуск граждан и автомобилей в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Золотое» в Луганской области.

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Об этом командование Объединенных сил сообщает в Facebook. «Открытие КПВВ - это демонстрация намерений украинской стороны по безусловному выполнению Минских договоренностей, улучшению гуманитарной ситуации вблизи линии разграничения сторон», - отмечается в сообщении.

Это седьмой по счету КПВВ на линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил. К этому времени в Луганской области функционирует единственный КПВВ - «Станица Луганская», через который линию разграничения можно пересечь только пешком.

«Разрушение пророссийскими наемниками моста через реку Северский Донец делает невозможным автомобильное сообщение с временно оккупированной территории и оставляет хоть и затрудненное, но пешеходное движение. Тяжелые условия пересечения линии разграничения, когда люди вынуждены в жару и мороз находиться под открытым небом и перемещаться по аварийному участку разрушенного моста, вызвало объективную необходимость открытия в пределах Луганской области автомобильный КПВВ, который бы значительно разгрузил «Станицу Луганскую», где ежедневно линию разграничения пересекают более 11 тысяч граждан», - отмечается в сообщении.

В течение 2016-2018 годов украинская власт ь неоднократно пыталась на всех уровнях через международные наблюдательные миссии поднять вопрос об открытии КПВВ «Золотое», но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора на Луганщине.

Пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда «Золотое», готовы 24 марта этого года начать пропуск граждан через линию разграничения. В частности, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов.

В свою очередь российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для открытия завтра КПВВ «Золотое» на Луганщине. Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

В то же время украинская сторона СЦКК обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях, а также обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе. Представители СММ ОБСЕ сообщили, что оккупационная администрация не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию с безопасностью.

Как сообщал УНИАН, Украина обустроила КПВВ «Золотое» еще 31 марта 2016 года, но боевики уже несколько раз срывали его открытие.