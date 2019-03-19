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В оккупированном Луганске прогремел взрыв - СМИ

09:35, 19 марта 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщают ресурсы террористов.

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"19 марта в 01:07 в Луганске, улица Клубная, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57", - цитирует подконтрольный террористам ресурс.

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, украинские военные засняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.

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Теги: #ЛНР#взрыв#Луганск