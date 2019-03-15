Готовы стрелять даже по своим: Гиркин рассказал, кто на самом деле воюет на стороне "ЛДНР" (видео)

По его словам, в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» сейчас остались только наемники- «контрактники».

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в составе «ДНР» и «ЛНР» воюют только наемники-контрактники, которые за 15 тысяч рублей готовы стрелять даже по «своему народу».

Читайте такжеТеррорист Гиркин подтвердил подлинность материалов СБУ об устранении Захарченко

Об этом террорист заявил в эфире "Рой ТВ". Соответствующее видео распространил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Они получают деньги не из казны «республики»...Они не "ополченцы" – нет уже "ополчения". "Ополчение" закончилось после Дебальцево», – заявил Гиркин.

По его словам, в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» остались только «контрактники».

«Они за эти 15 тысяч (российских рублей – ред.), которые там – очень неплохие деньги, если понадобятся – будут стрелять по своему народу. Там такой контингент, за исключением некоторых подразделений, которым вообще на все наплевать. Это вообще не «ополчение», подчеркиваю! «Ополчения больше нет!», – добавил террорист.