Генпрокуратура вызывает на допрос террориста Гиркина

Игорь Гиркин должен явиться 14 и 17 января в Главную военную прокуратуру.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего "министра обороны" террористической организации "ДНР" Игоря Гиркина.

Соответствующие повестки размещены на сайте Генпрокуратуры.

"Гиркин Игорь Всеволодович, 17.12.1970 года рождения, проживающий (зарегистрированный) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8-Б, кв. 136..., вызывается 14 января 2019 года в 9.00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2-А, кабинет №58", - говорится в повестке.

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Гиркина вызывают на допрос в качестве подозреваемого по уголовному производству № 22014000000000286 от 25 июля 2014 года по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника) Уголовного кодекса Украины.

Другой повесткой Игоря Гиркина с такой же формулировкой вызывают на допрос 17 января.