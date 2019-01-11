цей матеріал доступний українською

Генпрокуратура вызывает на допрос террориста Гиркина

10:35, 11 января 2019
Война
311 1
Гиркина ждут в Генпрокуратуре / фото УНИАН

Соответствующие повестки размещены на сайте Генпрокуратуры.

"Гиркин Игорь Всеволодович, 17.12.1970 года рождения, проживающий (зарегистрированный) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8-Б, кв. 136..., вызывается 14 января 2019 года в 9.00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2-А, кабинет №58", - говорится в повестке.

Читайте такжеТеррорист Гиркин призывает к массовым акциям протеста в Москве (видео)

Гиркина вызывают на допрос в качестве подозреваемого по уголовному производству № 22014000000000286 от 25 июля 2014 года по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника) Уголовного кодекса Украины.

Другой повесткой Игоря Гиркина с такой же формулировкой вызывают на допрос 17 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Генпрокуратура#война#Гиркин#Стрелков