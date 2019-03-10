Сутки на Донбассе: ВСУ избежали потерь, несмотря на вражеские обстрелы

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из минометов, ПТРК, гранатометов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 9 марта, российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди личного состава подразделений ОС нет.

Читайте также"Эй может грозит пожизненное": генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции украинских подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напомним, накануне 8 марта Контактная группа по Донбассу договорилась о режиме тишины. Впрочем, уже 8 марта боевики нарушили его.