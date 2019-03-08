8 марта на Донбассе началось с нарушения боевиками нового перемирия

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток, по состоянию на 12.00, подконтрольные России боевики произвели один прицельный обстрел позиций украинских военных.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

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«С 10.20 в районе Крымского в направлении оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия», - сказал он.

Гуцуляк добавил, что потерь среди украинских бойцов от начала текущих суток нет.

Как сообщал УНИАН, в целом в течение минувших суток, 7 марта, оккупанты совершили 18 прицельных обстрелов оборонительных позиций украинских военных, пятеро из которых были ранены.