В Торецке задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17

Мужчина дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево.

В Торецьку задержали боевика, который охранял обломки сбитого пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малазийских авиалиний.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Восток».

Правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, решил добровольно пойти на службу к боевикам.

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«Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, со слов задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими, которые однажды даже привели к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила каких-то требований пророссийских наемников», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он «засветился» на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малазийских авиалиний.

Боевик почти два месяца охранял остатки самолета и вещественные доказательства и подтвердил информацию, что ракета, которой был сбит Boeing, была выпущена из района оккупированного в то время российскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

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В ноябре 2014 года мужчина через активизацию боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале 2019 года он решил наладить «мирную жизнь» уже на контролируемой украинским правительством части Донетчины и с этой целью переехал в Торецк.

По сообщению пограничников территориальным подразделением Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.