Нидерланды установили контакты с Россией для переговоров по MH17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой "позитивными и конструктивными".

Правительства Нидерландов и Австралии впервые за почти пять лет смогли установить с Россией дипломатические контакты для выяснения правовой ответственности Москвы в связи с гибелью рейса MH17 в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на западные СМИ.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал контакты с Москвой "позитивными и конструктивными". Отвечая на вопросы голландских журналистов, Блок уточнил: "Дипломатические контакты установлены для того, чтобы понять, сможем ли мы начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17".

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.